「オールカマー・Ｇ２」（２１日、中山）反撃の秋だ。宝塚記念で１１着。レガレイラにとっては初めての２桁着順だった。太田助手は「馬の状態は悪くなかったんですけどね。重馬場は走るけど、荒れた馬場がこたえて不完全燃焼でした」と振り返る。１０日の１週前追い切りは美浦Ｗでの３頭併せ。直線は最内からしっかり追われ、６Ｆ７９秒４−１１秒４とさすがの動きを披露した。「先週の水曜（３日の２週前追い）では強気に動