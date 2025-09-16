「神戸新聞杯・Ｇ２」（２１日、阪神）最後の１冠、菊花賞（１０月２６日・京都）へ向けての最終トライアル。春の王道路線を歩んだ馬や夏の上がり馬が集結する一戦で、主役を張るのは京都新聞杯を制し、ダービーで３着だったショウヘイだ。ひと夏を越えて馬体は成長。春は伏兵的存在だったが、ここを勝って今秋は主役候補に躍り出る。ダービー３着馬ショウヘイが再び世代の頂点を目指し始動する。春はダークホース的存在だ