「新馬戦」（１５日、阪神）７番人気のアイガーリー（牡２歳、父モズアスコット、母チョコレートバイン、栗東・秋山）が鮮やかな逃げ切りでデビュー戦を飾った。菱田は「性格が素直で真っすぐに走ってくれました。乗りやすく、まだ成長の余地もあります」と笑顔。秋山師も「うまくスローで逃げてくれました。トレーニングセール出身で仕上がりは早かったし、能力は感じていました。距離はマイルぐらいまでかな」と評価した。