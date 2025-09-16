「野性爆弾」くっきー！（49）が15日までにインスタグラムを更新。ライブの様子をリール動画で公開した。くっきー！は「この夏」「最高イベント」「PUNKLIVES」「最高最狂タイムでござんした」「極上すぎて」「抜け殻だお」とハッシュタグを付けて投稿。「トータルテンボス」藤田憲右（49）、「2丁拳銃」小堀裕之（51）らと結成したパンクバンド「THE SESELAGEES」が14日に川崎CLUB CITTA'で行われたパンクライブイベント「PUNK LI