俳優の杉浦太陽（44）が15日、自身のインスタグラムを更新。8月に誕生した第5子次女の夢空（ゆめあ）ちゃんの初めてのお散歩を報告した。杉浦は「夢ちゃん初めてベビーカーでお散歩」とし、妻で元モーニング娘。のタレント辻希美（38）と、ベビーカーに乗る夢空ちゃんとのお散歩ショットを公開。「外の空気は気持ちよかったねぇ」とつづった。