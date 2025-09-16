女子プロレス「マリーゴールド」のシングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」を初制覇した青野未来（３５）が、一夜明けて胸中を明かした。優勝決定戦（１４日、後楽園）でビクトリア弓月を撃破し初優勝。取材に応じた青野は「たくさんの方にお祝いの言葉をいただいて、今までの悔しさが全部無駄じゃなかったなって。応援してくれるみんなの支えがあったからこそ優勝できました」と感謝を述べた。２０１７年６月にアクトレス