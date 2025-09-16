小学３年の息子と小学１年の娘を持つ北野愛美（３７）が、育児と筋トレの両立に励んでいる。２児の母である北野のトレーニング歴は３年。普段はトレーナーとして勤める中、ジムで週５回の筋トレを行っている。東京ボディビル・フィットネス連盟主催「第６０回東京ボディビル選手権大会」（７月２１日、かつしかシンフォニーヒルズ）のボディフィットネス１５８センチ以下級で優勝を果たした。最初はコロナ禍でのダイエット目