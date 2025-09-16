汚名返上なるか。大相撲秋場所２日目（１５日、東京・両国国技館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が大関経験者の小結高安（３５＝田子ノ浦）を力強く寄り切って初日から２連勝。横綱初優勝へ向けて好スタートを切った。取組後の支度部屋では「良かったと思う。状態？普通です。一日一番、しっかり集中して全力を出していきたい」と気持ちを引き締めた。７月の名古屋場所は左足親指のケガで途中休場した。新横綱からの３場所で合