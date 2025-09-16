東欧のアルバニアで世界初となる人工知能（ＡＩ）で生成した架空の人物によるＡＩ閣僚が誕生し、世界中に衝撃を与えている。急速なＡＩの進歩と普及で、政治や行政の場でも大きな変革の時を迎えようとしている。アルバニアのラマ政権でＡＩ担当の大臣に任命された「ディエラ」は太陽を意味する。アルバニアの伝統衣装をまとった女性が人物アバターとして、使用されている。公共入札で不正が横行する同国で、ディエラＡＩ担当相