全日本プロレスのエース・宮原健斗（３６）が、懇意にした後輩で先日亡くなった長尾一大心さん（享年２１）への思いを語った。１５日の後楽園大会で行われた「王道トーナメント」の決勝戦で本田竜輝（２５）との決勝戦を制して３年ぶり３度目の優勝を果たすと、故人の遺志とともに前に進むと宣言。後輩の早過ぎる不幸に、その胸中は――。真霜拳號、野村直矢、関本大介と強敵を撃破して決勝に駒を進めた宮原は、２年連続で準優