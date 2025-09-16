ネヴァマスカレードの特徴 ネヴァマスカレードは、ロシア原産の猫種「サイベリアン」のポイントカラーが入った種です。柄以外の特徴はサイベリアンと同じです。 がっしりした体 「ロング＆サブスタンシャルタイプ」と呼ばれる大型で筋肉質で、がっしりとした骨格をしています。体重はオスで8kg、メスで6kgほどになります。10kgを超える場合もあります。 厚い被毛 ロシアの寒さに耐えられるように、