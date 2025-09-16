フジテレビの軽部真一アナ（62歳）が、9月16日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。学生時代にやっていたアルバイトについて語った。この日、井上清華アナから「軽部さん、学生時代のアルバイトってどんな感じでした？」と聞かれた軽部アナは「いろいろやってましたよ」とコメント。そして「デパートの配送所で仕分け、それから清掃会社ね。病院とか学校とか銀行の清掃。それから、いま大相撲秋場所や