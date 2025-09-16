大阪・関西万博韓国パビリオン。 巨大スクリーンに映し出された今昔の韓国の風景に圧倒される。見学者の10代の女性は「パビリオンの中でも大型ビジョンでK-POPを体感できた。これが“没入感”」と満足げ。60代の男性は「“近くて遠い”国。最近は国内政治が安定していないが、この先も親しくなければならない」と話す。大阪・関西万博 韓国パビリオン 壁面全体がLED大画面、入館前から没入の世界へいざなう大屋根リングからも目を