転職先でこれまでの常識が通用せず、カルチャーショックを受けることは少なくない。投稿を寄せた50代女性は最近、ケースワーカーとして介護施設に転職したものの、早くも再転職を検討しているようだ。病院勤務が長かったという女性が、この介護施設で特に呆れたのが、ペーパーレス化が進んでいないこと。「新しい入所の方がいたとして、看護師、リハビリ、介護のかた向けに資料を三つもコピー。しかも先輩はその資料が手書き。驚愕