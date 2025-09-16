本来、従業員の味方であるはずの労働組合が、会社の言いなりだったら――。そんな絶望的な状況を経験した男性から投稿が寄せられた。関東の40代男性（素材・化学・食品・医薬品技術職）が以前勤務していた地方の町工場でのこと。業績が悪化し、春闘で「一律賃下げ」が申し渡された。会社の状況を考えれば仕方ない面もある、と考えた男性だが、一つどうしても納得できないことがあった。「当時の営業部長が個人的なコネを維持するた