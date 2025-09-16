◆イースタン・リーグ西武３―２巨人（１５日・カーミニーク）巨人の育成・代木大和投手（２２）が１５日、「左肘内側側副靱帯（じんたい）再建術」（通称トミー・ジョン手術）から復帰後、２軍戦では最長となる５回を投げ５安打２失点（自責１）と力投した。イースタン・西武戦（カーミニーク）に先発。低めへの制球を課題に６８球を投げ、「桑田さん（２軍監督）にも『低めに丁寧に投げようとしている意識が見られた』と言っ
