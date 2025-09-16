◆パ・リーグ日本ハム１２―５西武（１５日・エスコンフィールド）日本ハムは１２安打で１２得点を奪う猛攻で、ホームで西武に３連勝。貯金を今季最多タイの２６とし首位ソフトバンクと２・５差をキープした。６月以来、約３か月ぶりの昇格となった浅間大基外野手（２９）は、６回にダメ押しの左越え２号３ランなど２安打３打点と新庄剛志監督（５３）の即スタメン起用に応えた。９日に昇格し絶好調だった今川優馬外野手（２８