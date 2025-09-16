Ｊ１のＧ大阪に８月、下部組織出身のＤＦ初瀬亮（２８）が復帰した。２０１７年に日本代表招集経験もあるサイドバック。神戸に在籍した昨季は、主力でリーグ連覇と天皇杯優勝の２冠に貢献。２月にイングランド２部のシェフィールド・ウェンズデーに移籍したものの、約半年で契約満了となり、１８年以来、約７年ぶりにＧ大阪へ帰ってくることを決めた。このほどスポーツ報知のインタビューに、海外初挑戦での経験や、古巣を背負う