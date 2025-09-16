歌手のＬｉＳＡが、モデルでタレントの益若つばさの自宅を訪問したことを明かし、話題を呼んでいる。ＬｉＳＡは１６日までに、自身のインスタグラムで「先日よしえさんと、つばささんのお家にお招きいただいて可愛くて美味しいものいただきました」と報告し、板橋よしえと益若との３ショットをアップ。板橋と益若についてＬｉＳＡは、「出来るだけ楽しくなるように、ワクワクしながら進んでいたいと思っているけど、たまにやっ