結党から5年を迎えた国民民主党は今、岐路に立たされている。躍進した7月の参院選について、「薄氷の勝利」として党内を引き締める総括を取りまとめた。また、支援を受ける労働組合に対する過度な依存への自戒も訴えている。党として抱える危機感、そして同じく連合から支援を受ける野党第1党の立憲民主党との今後の向き合い方などについて、取材を通じて迫った。参院選総括「薄氷の勝利」党内引き締め衆院選へ全国キャラバン開