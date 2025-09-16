アメリカのトランプ政権は、中国との閣僚協議で、「TikTok」のアメリカ事業売却をめぐる「枠組み合意」に達したと表明しました。スペインで行われた4回目となる米中の貿易協議には、アメリカからベッセント財務長官、中国から何立峰副首相らが出席し、15日、2日目の協議を終えました。中国発の動画アプリ「TikTok」のアメリカ国内での利用を禁止する法律の猶予期限が今月17日に迫っていることから、利用継続の条件となっているアメ