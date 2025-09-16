◇プロ野球セ・リーグ DeNA3-0巨人(15日、横浜スタジアム)巨人がDeNAに連敗し3位に転落。ベンチの阿部慎之助監督が悔しい表情を見せました。日米通算200勝まであと1勝としていた田中将大投手はDeNA打線に対して丸佳浩選手やキャベッジ選手の好守もあり、無失点ピッチングを続けましたが6回、ランナー1塁2塁からツーベースを打たれ6回2失点となりました。打線は2回と4回に2塁3塁を作りますが、いずれも三振となります。9回には2アウ