俳優の岡田将生（36）が15日までにインスタグラムを更新。ベネチア国際映画祭で訪れた「また行きたい」街でのオフショットを公開した。岡田は「ヴェネツィアでの写真です」と書き出し、オフショットを公開。「映画祭で行かせて頂き、夢のような時間を過ごさせてもらえました。そのうちの一コマでございます」とつづり、ゴンドラに乗る様子などを披露した。そして「初めて行きましたが、また行きたい」と明かし、「わたしは秋が好き