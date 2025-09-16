マンガ喫茶の古豪「自遊空間」近未来型の賢い戦略（筆者撮影）【画像を見る】アイスクリーム食べ放題がうれしい！平成ノスタルジーと近未来が同居する《自遊空間》の様子はこんな感じ現役ウーバー配達員で“肉体派ライター”の佐藤大輝氏があらゆるモノやサービスを検証。机上ではわからない「本気の現場レビュー」を届けます。第8回はネットカフェ業界2位の「自遊空間」。知ってるようで知らない。紳士服のAOKI系列「自遊空間」