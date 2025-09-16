どんな起用法になるにせよ、まずはコンディションを整えることが先決だ(C)Getty Imagesリハビリ登板を重ね、メジャー復帰の可能性が議論されていたドジャースの佐々木朗希。5度のマイナー登板を経て、リリーフでの起用法が持ち上がっていた最中、ふくらはぎを痛めたと報じられた。ルーキーシーズンの最終盤、公式戦マウンドが再び遠ざかることとなった。【動画】佐々木朗希がメジャー復帰へ！5度目のリハビリ登板で三振を奪うシ