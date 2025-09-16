アフマダリエフに反撃の余地を一切与えなかった井上(C)産経新聞社時間にして36分。井上尚弥（大橋）は「過去最強の敵」を翻弄し、支配した。9月14日に名古屋のIGアリーナで行われたスーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦で、統一王者の井上尚弥（大橋）は、WBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）に判定勝ち（3-0）。史上最多タイとなる世界戦26連勝を飾るとともに、プロ戦績を31戦無敗