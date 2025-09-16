吉田麻也と山根視来の元日本代表2人が所属するMLSのLAギャラクシー。昨シーズンは全米制覇を成し遂げたが、今シーズンは開幕から絶不調で西地区最下位に沈んでいる（勝点21は両地区を通じてワースト）。そのギャラクシーは、14日にアウェイで行われたシアトル・サウンダース戦を2-2で引き分けた。2点のリードを奪われるも、前半44分に吉田がゴール、さら終盤後半43分には山根が劇的同点弾を決めてドローに持ち込んだ。そうしたなか