９月１４日に北海道ニセコ町では町長選挙が行われ、新人の田中健人さんが初当選を果たしました。町が抱える水源地を巡る問題について、田中さんは「町民の大切な水を全力で守りたい」と話しました。羊蹄山麓の冷たい水でしめた「もりそば」。「ダッタン」が練りこまれたそばは、そばの香りと程よい苦みを味わうことができます。ニセコ町内のそば店には多くの客が足を運びます。（客）「おそばがすごいコシがあって、そばの味がある