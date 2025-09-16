旭川市の自宅に女性の遺体を放置したとして男が逮捕されました。遺体は男の母親の可能性もあるとみて警察が身元や死因の特定を進めています。死体遺棄の疑いできのう夜、逮捕されたのは旭川市の自称アパート経営・山岡豪容疑者60歳です。山岡容疑者はきのうまでの間に旭川市春光5条8丁目の自宅に身元不明の女性の遺体を遺棄した疑いがもたれています。警察によりますと、きのう午前8時ごろ、山岡容疑者から「3月9日に母親が