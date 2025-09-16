米時間９月１５日は通算３０００安打しながら、１９７２年の大晦日にニカラグアへの救援機が墜落して亡くなった名選手を称えるロベルト・クレメンテ・デー。彼の功績を記念した「ロベルト・クレメンテ賞」は、野球の技術だけでなく、地域社会への貢献や人道主義的な活動で高く評価されるメジャーリーグ（ＭＬＢ）の選手に贈られる賞として、選手も目標にしているとして知られている。ワールドシリーズ期間中に発表される同賞の