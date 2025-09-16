北九州市で追突事故起こし、男性にケガをさせて逃げたとして22歳の男が逮捕されました。過失運転致傷とひき逃げの疑いで15日に逮捕されたのは、北九州市小倉南区の建設業、平尾海斗容疑者（22）です。平尾容疑者は14日正午ごろ、北九州市小倉北区京町の県道で乗用車に追突し、運転していた男性（51）にケガをさせ逃げた疑いです。平尾容疑者はこの事故の直前にも2件の追突事故を起こしたとみられ、警察の調べに対し「パニックにな