◇セ・リーグ広島6―2ヤクルト（2025年9月15日マツダ）広島・小園海斗内野手（25）が15日、ヤクルト戦（マツダ）で初回に先制の右前適時打を放ち、2安打3打点で勝利に貢献した。今季49度目のマルチ安打を含む4出塁。打率、安打数、出塁率の部門でリーグトップを堅守した。連続試合安打も7試合に伸ばした背番号5は「安打も打率も上げて獲れるように頑張ります」と自身初のタイトル奪取へ向け、ラストスパートをかける。や