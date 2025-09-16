◇パ・リーグオリックス0―5ソフトバンク（2025年9月15日京セラD）オリックスは5回まで毎回安打を放ちながらも好機に一本が出ず、今季17度目の零敗を喫した。同128試合目にしてリーグ優勝の可能性が完全消滅。2年ぶりの歓喜を逃した就任1年目の岸田監督は「一個一個勝つしかない」と、CS出場圏内の3位確保へ覚悟を示した。ソフトバンク戦は2年連続で8連敗の屈辱を味わい、「守りに入ったらやられる。この3連戦全部そう」