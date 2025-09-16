◇セ・リーグ中日2―6阪神（2025年9月15日甲子園）中日・松葉が今季最短となる4回5安打4失点でチームワースト11敗目。登板7試合連続で初回に失点し、6月22日の日本ハム戦で挙げた7勝目を最後に10戦未勝利で、オリックス時代の17年に並ぶ自己最長7連敗。13年目で初めて規定投球回に到達しても、「一番はチームに申し訳ないという気持ち」と悔やんだ。井上監督は「（松葉は）前半戦はMVPクラスだったが、勢いが減ってきたの