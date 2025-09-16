オリックス・曽谷龍平投手（24）が15日、出場選手登録を抹消された。先発した前日14日のソフトバンク戦で折れたバットが左胸部に直撃し、緊急降板。大阪市内の病院で「胸部打撲」と診断されていた。幸い大事には至らず、一夜明けたこの日は試合前練習にも参加。岸田監督は「大けがとか、そんなんじゃないので」と、万全を期すため登板間隔を空ける方針を説明した。