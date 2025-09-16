中国交通運輸部など複数部門が共同で展開した2025年グリーン移動キャンペーン月間およびバス移動キャンペーン週間のイベントで明らかになったところによると、中国全国では毎日延べ2億人以上がグリーンの交通手段を利用して移動しているとのことです。うち、延べ1億人は軌道交通で通勤し、延べ1億人はバスで街中を行き来し、延べ2400万人がシェア自転車に乗るなど、「公共交通優先、グリーン移動」が人々の日常移動の主要な手段と