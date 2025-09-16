首位ソフトバンクは、18日に本拠地で行われる2位日本ハムとの直接対決に大関友久投手（27）を当てる。2・5ゲーム差の上位対決に、今季自己最多の12勝を挙げている左腕を投入する。大関は今季、日本ハム戦2試合に登板し、1勝0敗、防御率1・38。前回登板だった11日のロッテ戦（ZOZOマリン）では2回4失点（自責2）と苦しいマウンドだった。中6日で臨む大事な一戦で、シーズン前から目標に掲げていた13勝目を手にすることができる