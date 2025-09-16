2025Ç¯£¹·î15Æü¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FCÅìµþÀï¤Ç£°¡Ý£±¤Î´°ÉõÉé¤±¡£Åìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¶þ¿«¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï¤³¤ì¤Ç15°Ì¤«¤é16°Ì¤Ë¸åÂà¤·¡¢´í¸±¿å°è¤ËÂ­¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£»î¹ç¸å¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤ÀÉ½¾ð¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÆÀÅÀÎÏÉÔÂ­¤òÃ²¤¤¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¼ºÅÀ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥óÁª¼ê¤¬Æ¬¤Ç¤¹¤é