ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】週明け15日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前週末比49.23ドル高の4万5883.45ドルで取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）が今週の会合で利下げ再開を決めるとの期待から、買い注文が優勢だった。米雇用情勢の冷え込みや物価動向を踏まえ、FRBが16、17両日に開く連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ決定が、市場で確実視されている。利下げ観測を背景