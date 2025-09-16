入浴剤「おでんのきもち」のパッケージ気分はまるで、おでんの具─。神奈川県逗子市逗子の飲食店「おでん酒場あっかんべー」が、入浴剤「逗子葉山の福湯〜おでんのきもち」を発売した。茶色の湯に、だしとユズ、からしがほんのりと香るユニークな仕上がりだ。入浴剤のパッケージには、店主の神戸悠太さんとおでんの具が温泉につかるイラストが描かれており、真名瀬漁港（葉山町）からの景色や亀岡八幡宮（逗子市）の亀など、地