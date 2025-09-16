アメリカのトランプ大統領は15日、中国の習近平国家主席と「金曜日に話をする予定だ」と投稿し、19日に米中首脳会談を行うことを明らかにしました。トランプ大統領は15日、自身のSNSで、「習主席と金曜日に話をする予定だ」と投稿し、今週19日に米中首脳会談を行うと明らかにしました。またスペインで行われている米中貿易協議について「非常に順調に進んだ」との認識を示しました。その貿易協議に出席しているアメリカのベッセン