◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―０巨人（１５日・横浜）ついに、８月２日以来４４日ぶりの２位浮上だ。３点リードの９回２死一、三塁。ＤｅＮＡのアンソニー・ケイ投手（３０）がオコエを１５２キロの直球で二ゴロに打ち取ると両手を突き上げ、笑顔でグラブをたたいた。６安打無失点、１２６球で来日２年目で初完封となる９勝目。お立ち台で「チームでもぎ取った勝利。守備と攻撃に助けられて勝ちきることができた」と感謝