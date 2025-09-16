NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3719.00（+32.60+0.88%） 金１２月限は続伸。時間外取引は、手じまい売りが出たが、ドル高が一服すると、押し目を買われた。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、ニューヨーク連銀製造業業況指数の低下を受けて買い優勢となった。 MINKABU PRESS