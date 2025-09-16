NY原油先物10月限（WTI）（終値） 1バレル＝63.30（+0.61+0.97%） ウクライナ軍がロシアの石油関連施設へのドローン攻撃を続けていることが相場を支えた。ウクライナはロシアの主要な輸出港であるプリモルスクやウチスルガや、この輸出港へつながるポンプ場、キリシ製油所など、ロシア第２の都市サンクト・ペテルブルグ付近の石油関連施設を立て続けに標的としている。 時間外取引で１０月限はしっかり。通常取