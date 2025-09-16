NHK連続テレビ小説『あんぱん』も終盤に差し掛かっているが、思い返せば一番驚かされたのはやっぱり冒頭の老いの描写だ。初回放送で、今田美桜と北村匠海が50代の夫婦として登場したインパクトは今も鮮明に残っている。まだ20代の二人が特殊メイクと演技でぐっと年を重ねた姿をまとったのを見て、「本当に同じ俳優なのだろうか」と声が出そうになった。シミや肌の質感まで細かく作り込まれていて、ただの“老け顔”とは全然違う