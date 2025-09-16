◇セ・リーグDeNA3―0巨人（2025年9月15日横浜）汗を滴らせ、来日2年目で最多の126球を投げ抜いた。DeNA・ケイが9回6安打無失点、初めての2桁11奪三振。メジャーでもなかった完封勝利で9勝目を挙げた。「試合前は万全だったけど、今は疲れている。守備にも打線にも助けられて勝利を勝ち取ることができた」。ニューヨーク出身で幼少期から大のヤンキースファンだった。コネティカット大時代の14年に田中将がヤ軍移籍し