◇セ・リーグ巨人0―3DeNA（2025年9月15日横浜）巨人の外野陣は好守で田中将を何度も救った。5回の左翼・丸に続き、6回には中堅・キャベッジがダイビングキャッチして吠え「自分の役割を果たしたいとダイブしました」と胸を張った。ただ、打線としては散発6安打零敗と援護できなかった。阿部監督は「負けはしたんだけど、凄くみんな気持ちが出ていてね。次に必ずつながる試合だったかなと思います」と称えた。