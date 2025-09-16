◇パ・リーグロッテ4―5楽天（2025年9月15日楽天モバイル）ロッテは過去2年はCS進出を決めた仙台でCS進出の可能性が完全消滅した。4点リードを追いつかれ、4時間21分の延長12回の末に11度目のサヨナラ負け。15試合を残して5位に終わった22年以来、3年ぶりのBクラスが確定した。吉井監督は低迷の理由について「シーズン終わってから考えます」とし「CSに行けないのは残念ですけども、次に向かって明日からも勝つように