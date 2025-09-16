◇セ・リーグ巨人0―3DeNA（2025年9月15日横浜）思わずマウンド上でしゃがみ込んだ。6回2死一、二塁。巨人・田中将が石上に右越えの先制2点二塁打を浴びた。楽天時代の23年9月以来2年ぶりに6回を投げ、5安打2失点ながら3敗目。2戦続けて日米通算200勝はお預けとなった。「素晴らしいプレーがたくさんあって、もり立ててもらいながらいけた。最後の場面は粘りきりたかった」仲間の好守に応えられなかった後悔が残った。