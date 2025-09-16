◇パ・リーグ西武5―12日本ハム（2025年9月15日エスコンF）西武は4連戦の初戦に勝った後は3連敗。先制直後の3回にすぐ追いつかれ、3―2の6回は一挙7失点で逆転された。西口監督は「打ち取るべき打者を打ち取れないからこういう結果になる」と指摘。先発・与座は3回先頭の野村に許した左前打から2失点し、6回先頭でもレイエスに同点弾を浴びた。ともに追い込んだ後の失投で「そこはしっかり反省を」と強調した。9回に